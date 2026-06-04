Süper Lig'de üst süte 4 sezon şampiyonluk sevinci yaşayan Galatasaray'da kadro çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı kırmızılı ekip, yıldız isimlerine gelen teklifler ışığında savunmaya takviye yapmak için düğmeye bastı.

Şampiyonlar Ligi’ne katılma hakkı kazanan İtalyan ekibi Como, Davinson Sanchez'e talip oldu. Sarı kırmızılı ekip ise Kolombiyalı stoper için 20 milyon Euro bonservis bedeli belirlendi.

GÖZÜNÜ ADA'YA DİKTİ

Milliyet'in haberine göre Sarı-kırmızılıların üç sezon daha kontratı bulunan 29 yaşındaki deneyimli stoper için bu rakamın altına kesinlikle inilmeyeceği öğrenildi. Diğer taraftan kararın Sanchez’e bırakılacağı ancak belirlenen bonservisin ödenmesi halinde transfere izin verileceği kaydedildi.

Sarı-kırmızılıların, Davinson Sanchez’in muhtemel satışı halinde rotasını Premier Lig'e çevirecek. Galatasaray'ın bir numaralı stoper adayı ise Virgil Van Dijk. Galatasaray’ın, Liverpool ile bir sene sözleşmesi bulunan ve önümüzdeki ay 35 yaşına girecek Hollandalı stoperin transferi için resmi temaslara başlayacağı iddia edildi.

Davinson Sanchez’in Como’ya satılması halinde yönetimin Van Dijk ve Liverpool’la vakit kaybetmeden masaya oturması bekleniyor.