Dünya yıldızı forvetlerin korkulu rüyası Davinson Sanchez’in G.Saray’da uzun yıllar kalması için sarı-kırmızılı yönetim harekete geçti. Kolombiyalı stoperin menajeri, İstanbul’a çağrıldı. Normal şartlarda 28 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 30 Haziran 2027’de sona eriyor. Ama G.Saray’ın Sanchez’i bırakmaya niyeti yok.
5 MİLYON EURO HAZIR
Sarı-kırmızılı kulüp, Sanchez’e yıllık 3.2 milyon Euro ücret ödüyor. G.Saray, Kolombiyalı yıldızın maaşını en az 5 milyon Euro’ya çıkarmaya hazır. Sanchez de Cimbom’da mutlu. Ancak ücretinde iyileştirme bekliyor. Kolombiyalı stoper yapılacak zam oranına göre, G.Saray ile yeni sözleşme imzalamaya hazır.