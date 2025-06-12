Galatasaray, Bayern Münih'ten yıldız futbolcu Leroy Sane'nin transferini bitirdi.

Sarı kırmızılıların anlaşmaya vardığı Leroy Sane, menajer George Gardi ile birlikte gece yarısı İstanbul'a gelmek üzere yola çıktı.

Leroy Sane'nin transferi için görüşmelere başlandığını duyuran sarı kırmızılı takım, canlı yayında Sane'yi İstanbul'a getiren uçağın rotasını paylaştı.

Sarı kırmızılı taraftarlar o andan itibaren bir çılgınlık başlattı. Galatasaray'ın paylaştığı Sane'nin uçak takibi canlı yayınını 2.3 milyondan fazla kişi canlı izledi.

Sane'nin İstanbul'a inişiyle birlikte gece yarısı 02.00'de canlı yayını izleyenlerin sayısı 3 milyonu gördü.

'DAHA ÖNCE DE BURADA OYNADIM'

Galatasaray'a transferi resmiyet kazanan Leroy Sane, İstanbul'a inişinin ardından taraftarla buluştu. Havalimanında duygularını paylaşan yıldız oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

"İnanılmaz mutluyum. Taraftarı duyuyorum, o da ayrı bir mutluluk. Burada olduğum için mutluyum."

Sane, geçmişte Galatasaray'a karşı sahaya çıktığını hatırlatarak, artık sarı-kırmızılı formayı giyecek olmanın heyecanını şöyle dile getirdi:

"Daha önce de burada oynadım. İnanılmaz atmosfer ve ortam vardı. Bana karşı çok seslilerdi ama artık benim yanımda olacaklar. Galatasaray taraftarı adına oynayacağım için çok heyecanlıyım."

'TARAFTARA ÇOK MİNNETTARIM'

Kendisini karşılamaya gelen taraftarlara özel teşekkür eden Sane, "Taraftara çok minnettarım. Bu saatte buraya gelmeleri benim için çok önemli ve çok şey ifade ediyor. Onlarla tanışacağım, onlarla bir arada olacağım için çok mutluyum. Onlara çok teşekkür ediyorum" dedi.

'ATMOSFER ETKİLİ OLDU'

Transfer sürecine dair de açıklamalarda bulunan Sane, sarı-kırmızılı kulübün etkileyici yapısına dikkat çekti ve "Galatasaray'ın atmosferi kararımda etkili oldu. Taraftarın önündeki ilk maçıma çıkmak için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.

'BİRÇOK TEKLİF VARDI'

Birçok kulüpten teklif aldığını belirten Sane, Galatasaray'ın ısrarının ve kulübün büyüklüğünün tercihinde belirleyici olduğunu ifade etti ve "Birçok teklif vardı. Ancak Galatasaray bir bütün olarak beni çok etkiledi. Hem atmosfer, hem kulübün büyüklüğü, hem atmosfer ve en önemlisi çok istemeleri beni etkiledi. Çok heyecanlıyım" açıklamasında bulundu.