ÇORUM FK beraberliği Galatasaray’ın transfer planlamasında değişiklik yapmasına neden oldu. Transfer dönemi boyunca forvete +4 yabancı kuralına uygun 23 yaş altı bir isim arayan sarı-kırmızılılar, Atletico Madrid’in yıldızı Alexander Sörloth’a kanca attı. Bu hamleyle taraftarın tepkisini biraz olsun dindirmek isteyen yöneticiler, Norveçli forvetle temas kurup olumlu yanıt aldı.

SCHİCK YEDEKTE

KAPIYI 40 milyon Euro’dan açan İspanyol deviyle pazarlık yapılıyor. Başkan Dursun Özbek’in onay verdiği Sörloth’un önümüzdeki hafta İstanbul’a getirilmesi planlanıyor. Cimbom’un yaşanabilecek bir olumsuzluk ihtimali için B planı da hazır. Aslan, Bayer Leverkusen’den Patrik Schick için de görüşmeler yürütüyor. 30 yaşındaki Çek forvetin piyasa değeri 18 milyon Euro.