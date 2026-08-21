Galatasaray, Batrakov hamlesinden sonra santrfor pozisyonuna yapılacak transfere yoğunlaştı. Daha önce 23 yaş altı yabancı kontenjanına uyacak isimlerle ilgilenen Cimbom strateji değiştirip rotasını Ermedin Demirovic’e çevirdi. Stuttgart’a yapılan 15 milyon Euro’luk ilk teklif reddedilince rakam 20 milyon Euro’ya yükseltildi.

28 yaşındaki forvetle el sıkışan sarı-kırmızılılar, Alman ekibiyle de anlaşma noktasına geldi. Sağ ve sol kanatta da oynayabilen Bosnalı yıldız geçen sezon 38 maçta 15 gol ve 5 asistlik performans sergiledi