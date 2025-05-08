Deneyimli gazeteci İbrahim Seten, dikkat çeken bir gelişmeyi kamuoyuyla paylaştı. Seten’in açıklamasına göre, Milan Skriniar’ın menajeri Roberto Sistici aracılığıyla Galatasaray’a yeniden haber gönderildi ve oyuncunun transferi için nabız yoklandı.

"BİZ AYNI OYUNA DÜŞMEYİZ"

Seten, yaşanan bu gelişmeyi şu sözlerle aktardı:

“Skriniar, daha iyi bir kontrat almak için Roberto Sistici aracılığıyla Galatasaray’a haber yolluyor. Skriniar ile ilgileniyor musunuz diye. Galatasaray - Fenerbahçe rekabetini biliyorlar ve kızıştırmak istiyorlar. Galatasaray’dan aldığı cevap “Hangi yüzle bize geliyorsunuz da aynı şeyi yapmaya çalışıyorsunuz?” oluyor. Biz Sistici ile anlaşmıştık 400 bin euro vermişken Fenerbahçe daha fazla verdi ve onlarla anlaştınız. Biz aynı oyuna düşmeyiz diyor Galatasaray transfer komitesi ve Skriniar'ın Galatasaray kartı ortadan kalkıyor” şeklinde konuştu.

Bu açıklama, Galatasaray cephesinin Skriniar konusundaki kapıyı tamamen kapattığını ve geçmişte yaşanan transfer sürecinden dolayı kırgınlık taşıdığını ortaya koyuyor. Sarı-kırmızılı yönetim, benzer bir senaryoya yeniden dahil olma niyetinde olmadığını net bir dille ifade etti.