Galatasaray Süper Lig’in 32. Haftasında Samsun deplasmanına konuk oldu… Sarı kırmızılılar şampiyonluk parolasıyla çıktığı maçta şok yaşadı. Sarı kırmızılılar Samsunspor ile deplasmanda oynadığı maçta 63. dakikada 10 kişi kaldı.
KIRMIZIDAN SONRA PEŞ PEŞE GOLLER...
Galatasaray'da Victor Osimhen, bu dakikada geri pas attı. Samsunspor'dan Marius, kaleci Günay'dan önce topu aldı. Marius, kaleci Günay'dan sıyrılmak isterken top ceza sahası dışında deneyimli kalecinin eline çarptı. Günay Güvenç, kırmızı kart gördü.
Galatasaray'da Günay'ın kırmızı kart görmesinin ardından Leroy Sane yerini Batuhan Şen'e bıraktı ve kaleye Batuhan Şen geçti.
Sarı kırmızılılar Günay'ın 10 kişi kalmasının ardından peş peşe goller yedi ve Samsun'da şampiyon olma planları suya düştü.
