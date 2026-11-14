Galatasaray'ın sezon başı Lokomotiv Moskova'dan 25 milyon euroya renklerine bağladığı Batrakov son haftalarda adeta şov yaptı ve taraftarın sevgilisi oldu. Rus oyuncunun bu performansı Avrupa devlerinin de dikkatini çekti. Batrakov’u izlemek için birçok kulüp Stuttgart maçında Rams Park’ın yolunu tutmuştu.

Tüm bu gelişmeler ışığında Galatasaray yönetimi, Batrakov'un 55 milyon euroluk serbest kalma bedelini güncellemek için harekete geçmişti. Galatasaray bu kontrat güncelleme hamlesinde Batrakov'un ücretini de artırmayı planlıyor.Gazeteci Kutlu Akpınar’a göre yıldız oyuncu serbest kalma maddesini yukarı çekmeye sıcak bakmıyor.

AVRUPA'NIN GÖZDESİ OLDU

Galatasaray'da harika bir performans ortaya koyan ve İngiliz devleri tarafından yakından takip edilen Batrakov'un eğer kontratındaki 55 milyon euroluk madde değişmezse Rus futbolcu çıkış maddesi kullanılarak sezon sonunda Avrupa’nın dev kulüplerinden birine transfer olabilir.

Batrakov’un Chelsea, ManU, PSG, Liverpool ve Arsenal'in transfer listesinde olduğu biliniyor