Galatasaray'da İkinci Başkan Metin Öztürk, yönetim kurulu ve bağlı şirketlerdeki görevlerinden istifa ettiğini açıkladı. Öztürk, 27 Ekim'de yapılan yönetim kurulu toplantısında yaşanan olaylar nedeniyle böyle bir karar aldığı belirtti. ''ÖLMÜŞ ANNEME HAKARET...'' Sosyal medya hesabı üzerinden istifa kararını açıklayan Metin Öztürk, ''27 Ekim tarihli Yönetim Kurulu toplantımızda gerçekleşen, fiili saldırıya ve ölmüş anneme hakarete dönüşen eylemi kabullenmeme ne Galatasaray terbiyem ne annemden babamdan aldığım terbiyem el vermez. Bugün itibarıyla Galatasaray Yönetim Kurulu ve bağlı şirketlerdeki Yönetim Kurulu üyeliklerimden istifa ediyorum. Saygılarımla.'' ifadelerini kullandı.

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