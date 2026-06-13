Galatasaray’da Lemina’nın geleceği berlirsizliğini koruyor… Brezilya basınında yer alan habere göre Atletico Mineiro, orta sahasını güçlendirmek istiyor. Mineiro'nun takip ettiği isimlerden birinin de Galatasaray'dan Mario Lemina olduğu iddia edildi.

YABANCI KURALI SONRASI HENÜZ İMZALANMADI

Sarı-kırmızılılar ile sözleşmesi biten deneyimli orta sahanın Galatasaray'da devam etmesi bekleniyordu ancak TFF'nin yeni yabancı kuralı sonrası henüz yeni sözleşme imzalanmadı.

Galatasaray'da geride kalan sezonda 41 maçta süre bulan Lemina, 3 gol attı ve 2 asist yaptı