Galatasaray'da devre arası yaklaşırken forma şansı bulamayan isimlerden de ayrılık kararları gelmeye başladı. Sarı-kırmızılı takımın formasını giyen Kazımcan Karataş, devre arası transfer döneminde takıma veda edebilir.

Sporx'in haberine göre sarı-kırmızılılarda geçen sezon fazla forma şansı bulamadığı için devre arasında Başakşehir'e kiralık giden 23 yaşındaki futbolcu, yeniden ayrılık planları yapmaya başladı. Galatasaray'da bu sezon 3 maçta 27 dakika forma şansı bulan genç oyuncu, daha fazla forma şansı bulabileceği bir takıma gitmek istiyor.

Kazımcan Karataş, ligde son oynanan Amedspor maçı öncesi forma şansı bulamamasıyla ilgili, "Hocamızın takdiri, bazen şanslar geliyor değerlendiriyoruz, bazen şanslar için elimizden geleni yapıyoruz, hiçbir zaman çalışmaktan kaçan bir futbolcu değilim, her zaman da çalışıyorum. Galatasaray armasına en iyi şekilde hizmet etmek için her geçen gün çalışıyorum." ifadelerini kullanarak forma şansı istediğini vugulamıştı.