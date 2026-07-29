Sarı-kırmızılılarda transfer dönemindeki sessizlik ve gecikme, taraftarın tepkisini her geçen gün artırırken, karar alma mekanizması en büyük sorun olarak görülüyor. Başkan Dursun Özbek’in yanı sıra kardeşi Mehmet Özbek de sürece dahil oluyor. Transferden sorumlu Abdullah Kavukcu’nun sunduğu bazı oyuncular, zaman zaman onaydan geçemiyor. Ayrıca hâlâ A+ oyuncuların beklenmesi ve B Planı’na geçilmemesi de süreci uzatıyor.

PROFESYONEL YAPI YOK

Transferdeki gecikmenin bir diğer nedeni olarak ise görüşmelerin büyük ölçüde menajerler üzerinden yürütülmesi gösteriliyor. Bazı menajerler, oyuncular için kulübün ulaşabileceğinin altında maliyetler sunarak süreci başlatıyor. Ancak doğrudan temasa geçildiğinde rakamların çok daha yüksek olduğu ortaya çıkıyor. Oyuncular da görüşmeler esnasında karşısında kulüp profesyonellerini görmek istiyor.