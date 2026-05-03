Trendyol Süper Lig'in 32. hafta maçında şampiyonluk için gittiği deplasmanda Samsunspor'a 4-1 mağlup olan Galatasaray'da taraftarın tepkisi gecikmedi.

Kutlamalar için hazırlık yapan ve yenilgi sonrası büyük hayal kırıklığına uğrayan sarı kırmızılı taraftarların hedefinde teknik direktör Okan Buruk ve oyuncular yer alırken öplana çıkan isim ise kaleci Günay Güvenç oldu.

Karşılaşmanın 63. dakikasında ceza sahası dışında Mouandilmadji'nin topuna elle müdahale eden kaleci Günay Güvenç, kırmızı kart görerek oyun dışı kalmıştı. Ardından Samsunspor, Galatasaray'ın 10 kişi kalmasını fırsat bilerek farkı daha da açarak rakibinin şampiyonluk hedefini kalan haftalara erteledi. Sarı-kırmızılı taraftarlar, pozisyon sonrası tecrübeli kaleciye sosyal medyadan tepki gösterdi.

KARAR VERİLDİ

Ajansspor'un haberine göre; Galatasaray, Günay Güvenç'i yeni sezon kadro planlamasına dahil etmedi. Sözleşmesi Haziran 2028'e kadar devam eden 34 yaşındaki kaleci ile yolların ayrılması bekleniyor.

Tecrübeli kaleci, kupada oynanan Gençlerbirliği maçında da kalesinde 2 gol görmüş ve taraftar tarafından o maçta ıslıklanmıştı. Günay, protestolardan sonra gözyaşlarına hakim olamamış ve soyunma odasından çağırılarak taraftar tarafından alkışlandı.

2023 yılında Gaziantep FK'dan Galatasaray'a transfer olan Günay Güvenç'in sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.