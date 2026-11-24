Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 5. haftasında sahasında İngiliz ekibi Aston Villa’yı konuk etti. Temsilcimiz, Deniz Gül’ün 77. dakikada attığı golle maçı 1-0 kazandı ve Devler Ligi’nde üst üste 3. galibiyetini elde etti.

YEDEKTEN GİRDİ, MAÇI KAZANDIRDI

Mücadeleye yedek kulübesinde başlayan milli futbolcu, 62. dakikada Eren Elmalı’nın yerine oyuna dahil oldu. Genç forvet, 77. dakikada sahneye çıktı ve altıpas içinde kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.

YÜZÜ KANLAR İÇİNDE KALDI

Gol pozisyonunda Aston Villa oyuncusunun ayağı Deniz Gül’ün yüzüne geldi. Topa kafa vuruşu yaptıktan sonra rakibine sert bir darbe alan milli futbolcunun yüzü kanlar içinde kaldı. Deniz Gül, yüzü kanlar içinde olmasına rağmen ayağa kalkarak gol sevincini yaptı.

TARİH TEKERRÜR ETTİ

Deniz Gül’ün yüzüne aldığı darbe sonrası burnuna bandaj yapıldı ve maça devam etti. Deniz Gül’ün yaşadığı olay, akıllara Galatasaray’ın efsane kaptanı Bülent Korkmaz’ı getirdi.

Bülent Korkmaz, 17 Mayıs 2000 tarihinde Kopenhag'daki Parken Stadyumu'nda Arsenal ile oynanan UEFA Kupası finalinde omzu çıkmasına rağmen kolu sargılı şekilde sahada kalarak maça devam etmişti.

Galatasaraylı taraftarlar, Bülent Korkmaz’ın doğum gününde Deniz Gül’ün bandajı üzerinden sosyal medyadan yorum yağdırdı.

Taraftarlar, ‘’Ruh budur, ‘’Arma için mücadele, canı pahasına mücadele’’ ‘’Deniz Gül’ün içinde Bülent Korkmaz ruhu var’’ yorumlarını yaptı.

OKAN BURUK’TAN AÇIKLAMA: BELKİ KIRIK VAR

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Deniz Gül hakkında açıklama yaptı. Deneyimli teknik adam, "Deniz Gül'ü gördük... Kafasına, burnuna gelen darbe sonrası devam etti ve yüzde 100'ünü verdi. Durumuna bakacağız, belki kırık var. Yarık var... Ona rağmen inanılmaz devam etti." ifadelerini kullandı.