Avrupa defterini erken kapatan ve ligde son haftalarda ortaya koyduğu oyunla eleştirilerin hedefi olan Galatasaray’da tek teselli Osimhen’in performansı… Nijeryalı yıldız takımın formunun düşmesine rağmen yükselişini sürdürüyor.

Attığı gollerin yanı sıra maç içerisindeki performansıyla da alkış toplayan Osimhen, AZ Alkmaar maçında attığı golün ardından sarı-kırmızılı formayla gol sayısını 20'ye çıkardı. Trendyol Süper Lig'de çıktığı 18 maçta 14 kez fileleri havalandıran Osimhen, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 7. karşılaşmada 6. kez gol sevinci yaşadı. Sarı kırmızılıların golcüsü pazartesi günü oynanacak Fenerbahçe derbisinde takımının yine en büyük gol silahı olacak.

SOSYAL MEDYA OSİMHEN'İ KONUŞTU

Sarı kırmızılı taraftarlar da AZ Alkmaar maçında Osimhen'in performansına hayran kaldı. Taraftarlar sosyal medyadan golcü oyuncuya büyük destek verdi. İşte sosyal medyada Osimhen için yapılan yorumlardan bazıları:

"Şu aidiyet ve karakter herkeste yok maalesef ama kiralık olarak geldiği takımı bu kadar benimseyen 40 yıldır o takımın oyuncusu gibi davranan ikinci bir futbolcu tanımadım henüz."

"İyi ki bizimlesin Osimhen!"

"Sadece Osimhen'e güvenerek sezonun en önemli maçını beklemek"

"Onurumuzu ayakta tuttun teşekkürler Osimhen"

"Aynen bir de kimsenin mevkisine bakmam. Yarın öbürgün Osimhen defans ya da kaleci olabilir."

"İyi ki bizimlesin başımıza gelen en güzel şeysin"