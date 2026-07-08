Transferin suskun takımlarından Galatasaray art arda bombaları patlatmak istiyor… Şampiyonlar Ligi için kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı kırmızılılar transferde 60 milyon avronun üzerinde bir bonservis bütçesi planladı.

Sarı kırmızılılar Icardi’den haber beklerken Duran transferi için de önümüzdeki haftadan itibaren görüşmeleri sıklaştıracak ve oyuncuyu satın alma opsiyonuyla birlikte bitirmeye çalışacak… Dursun Özbek ve yönetiminin listesinde Lesley Oguchuwu ve Can Uzun da bulunuyor. Bu futbolcuların temsilcileriyle de görüşmelerin sıklaşması bekleniyor.

Okan Buruk’un raporu doğrultusunda 6-8 pozisyonuna ve forvet arkasına oyuncu isteyen sarı kırmızılıların önümüzdeki haftadan itibaren yoğun girişimlere başlayacağı öğrenildi.