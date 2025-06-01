Galatasaray’ın yeni sezon transfer stratejisi Victor Osimhen’in durumuyla doğrudan bağlantılı. Sarı-kırmızılı yönetim, golcü oyuncunun takımda kalıp kalmayacağına göre; bütçesini şekillendirecek. Nijeryalı yıldızın “Kalıyorum” demesi halinde Napoli’ye 75 milyon Euro bonservis ödenecek, kendisine de yıllık 20 milyon Euro maaş verilecek.

TÜM PLAN DEĞİŞEBİLİR

Bu nedenle sarı-kırmızılılar transferde daha temkinli davranacak, dev bütçeli yıldızlar yerine daha ekonomik oyunculara yönelecek. Ancak Osimhen’den “Gidiyorum” kararı çıkarsa Galatasaray kadrosunu çok daha güçlü hale getirmek için kaleci ve 10 numara başta olmak üzere Şampiyonlar Ligi seviyesinde önemli isimleri kadrosuna katmayı planlıyor.

Son gelen bilgilere göre yönetim Victor Osimhen için Napoli’ye 75 milyon Euro’luk çıkış opsiyonunu ödeme garantisi verdi. Nijeryalı futbolcuya 1 hafta içinde karar vermesi için süre tanındı. Çarşamba gününe kadar Victor Osimhen’in durumunun netleşmesi bekleniyor.