Galatasaray, Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) lisans çıkardığı futbolcu listesini bildirdi. Listede Przemysław Frankowski, Victor Nelsson ve Carlos Cuesta yer almadı.
Galatasaray'ın TFF'ye bildirdiği listede yabancı oyuncu olarak şu 14 isim yer aldı:
Alvaro Morata, Davinson Sanchez, Derrick Köhn, Elias Jelert, Gabriel Sara, İsmail Jakobs, Leroy Sane, Lucas Torreira, Mario Lemina, Mauro Icardi, Nicolo Zaniolo, Roland Sallai, Victor Osimhen, Yusuf Demir
Galatasaray'ın TFF'ye verdiği listenin tamamı şu şekilde:
Günay Güvenç, Batuhan Şen, Jankat Yılmaz, Cem Efe Eroğlu, Arda Yılmaz, Davinson Sanchez, Arda Ünyay, Abdülkerim Bardakcı, Kaan Ayhan, Metehan Baltacı, Ismail Jakobs, Eren Kaya, Eren Elmalı, Derrick Köhn, Elias Jelert, Lucas Torreira, Mario Lemina, Efe Akman, Ege Araç, Gabriel Sara, Berat Yılmaz, Berkan Kutlu, Eyüp Aydın, Gökdeniz Gürpüz, Ahmed Kutucu, Roland Sallai, Yunus Akgün, Leroy Sane, Nicolo Zaniolo, Yusuf Demir, Barış Alper Yılmaz, Mustafa Duru, Alvaro Morata, Mauro Icardi, Victor Osimhen