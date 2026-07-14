Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray’da bir yandan da gidecek oyuncular netleşmeye başlıyor. Kadroda geleceği merak edilen milli futbolcu Kaan Ayhan için ayrılık kararı çıktı. Galatasaray yönetiminin, Kaan Ayhan'ın menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi. Yapılan toplantıda sarı-kırmızılı yöneticilerin, oyuncuya uygun bir teklif getirilmesi halinde transfer sürecinde kolaylık sağlayacaklarını ilettiği belirtildi.

SÜPER LİG EKİPLERİ VE AVRUPA, SEÇENEKLER ARASINDA

2028'e kadar sözleşmesi bulunan Kaan Ayhan’ın Süper Lig’den birkaç kulüple görüşme halinde olduğu ifade edilirken, kariyerine Almanya’da devam etme seçeneğinin de masada bulunduğu kaydedildi. Ocak 2023’te İtalyan ekibi US Sassuolo’dan 3.2 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen milli oyuncu Galatasaray formasıyla 3.5 sezonda 127 resmi maça çıktı.