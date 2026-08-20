Galatasaray'da orta sahanın iki belkemiği Lucas Torreira ve Mario Lemina'nın takımdan ayrılma ihtimalleri her geçen gün güçleniyor. Uruguaylı yıldız Torreira'nın İtalya'ya dönmek istediği ve eski takımı Fiorentina ile prensip anlaşmasına vardığı belirtilmişti. İtalyan gazeteci Nicolo Schira, Mor Menekşeler'in kadrosundaki Nicolo Fagioli ile yollarını ayırması durumunda bu transferi resmiyete dökeceğini aktardı.

6 MİLYON DOLARLIK TEKLİF MASADA

Torreira'nın yanı sıra orta sahadaki bir diğer kritik isim Mario Lemina da Körfez ekiplerinin cazip teklifleriyle karşı karşıya. HT Spor'un aktardığı bilgilere göre Suudi Arabistan temsilcisi Al-Shabab, Gabonlu futbolcu için Galatasaray yönetimiyle yürüttüğü temasları sıklaştırdı. Arap kulübünün tecrübeli oyuncu için daha önce masaya koyduğu 6 milyon dolarlık teklifi geçerli tuttuğu ve Lemina'nın takımdan ayrılma olasılığının oldukça yükseldiği ifade edildi.

NELSSON'A İTALYAN İLGİSİ

Galatasaray'da gözden çıkarılan isimler arasında yer alan Victor Nelsson için de Çizme'den teklif geldi. Sky Sport'un geçtiği habere göre Serie A ekiplerinden Monza, Danimarkalı stoperi kadrosuna katmak adına sarı-kırmızılı idarecilerin kapısını çaldı.

İlk 11'in değişmez parçaları olan Torreira ve Lemina'nın yanı sıra Nelsson'un da takımdan ayrılması durumunda, sarı-kırmızılı yönetim savunma ve orta saha kurgusuna hızlıca yeni takviyeler yapmak durumunda kalacak.