TEKNİK Direktör Okan Buruk’un “Parasına bakmadan transfer yapacağız” sözü üzenine G.Saray camiasında orta sahaya Gueye ve Ederson gibi isimlerin alınacağı beklentisi doğdu. Ancak Başkan Dursun Özbek, en çok ihtiyaç duyulan bölgeye yapılması gereken takviyeleri ‘pahalı’ diye veto etti. Yönetim şimdi Vermeeren, Angel Gomes, Magassa ve Bissouma gibi isimler için pazarlık halinde.

SADECE GÜNÜ KURTARDI!

ANCAK Özbek yönetimi, geçen yıl da uzun süre stoper aradıktan sonra Cuesta’yı transfer etmişti. Bu yüzden UEFA’ya liste bildirilme süresinin bitmesine 4 gün kala camiada yeni bir karavana korkusu hakim. Lang ve Asprilla’yı kiralayıp, günü kurtaran Özbek yönetiminin orta saha hamlesinin bir türlü gelmemesi önceki kışlarda boşa harcanan 50 milyon Euro’yu akıllara getirdi.