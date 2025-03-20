Galatasaray'da sürekli forma şansı bulmakta zorlanan Kerem Demirbay, sezon sonunda takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım’ın ilgisini açıkça dile getirmesiyle, tecrübeli futbolcunun Karadeniz ekibine transfer olabileceği iddiaları güçlendi.

BAŞKAN YILDIRIM: “KEREM DEMİRBAY’I İSTERİZ”

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Galatasaray’dan hangi oyuncuyu transfer etmek isterdiniz? sorusuna "Kerem Demirbay" yanıtını vermişti. Bu açıklama sonrası deneyimli orta saha oyuncusunun da transfere sıcak baktığı iddia edildi.

DÜZENLİ OYNAMAK İSTİYOR

Galatasaray’da yeterli süre bulamayan Kerem Demirbay, daha fazla forma giyebileceği bir takıma gitme fikrine sıcak bakıyor. Sezon sonuna kadar durumunu değerlendirecek olan yıldız oyuncunun, Samsunspor’un ilgisine olumsuz yaklaşmadığı belirtiliyor.

GALATASARAY TRANSFERE İZİN VERECEK Mİ?

Eğer Kerem Demirbay Samsunspor’a gitme konusunda kesin bir karar verirse, Galatasaray yönetimi de transfere engel olmayacak. Sezon sonunda takımdan ayrılmak isteyen futbolcu için Sarı-kırmızılı yönetimin de transfere onay vereceği konuşuluyor.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Galatasaray formasıyla toplam 30 maça çıkan Kerem Demirbay, sahada 909 dakika süre aldı. Tecrübeli futbolcu, 3 asistle takımına skor katkısı verdi. Ancak sürekli ilk 11’de yer bulamaması, ayrılık kararında önemli bir etken olabilir.

Samsunspor’un Kerem Demirbay için somut bir adım atıp atmayacağı merakla beklenirken, deneyimli futbolcunun sezon sonunda Süper Lig’in Karadeniz ekibine transfer olup olmayacağı netlik kazanacak.