UEFA Avrupa Ligi’ne veda eden, Süper Lig’de takipçisi Fenerbahçe ile arasın- daki puan farkı 4’e düşen Galatasaray’da kötü gidişin nedenleri araştırılırken ilginç bir istatistik göze çarptı. Sezona müthiş başlayan, takımın yıldızı konumundaki Mertens, Barış Alper, Yunus Akgün ve Gabriel Sara çalkantılı dönemde gol atamadı. Bu durum sarı-kırmızılı takımın performansını olumsuz yönde etkiledi.

MERTENS 16 ARALIK’TA ATTI

Toplamda 5 golü bulunan Dries Mertens, Süper Lig’de en son Trabzonspor ağlarını sarstı. 16 Aralık 2024 tarihinden bu yana 10 maçtır sessiz olan Belçikalı yıldız futbolcu, UEFA Avrupa Ligi’nde ise en son 3 Ekim 2024’te oynanan mücadelede RFS’yi avladı. O kulvarda da 8 maçtır golü yok.

BAŞAKŞEHIR’DEN SONRA YOK

Barış Alper Yılmaz ise toplam 11 golde... Ancak o da 12 Ocak 2025’te oynanan Başakşehir mücadelesi sonrası Süper Lig’de 6 maçlık suskunluğa büründü. UEFA Avrupa Ligi’nde ise 23 Ekim 2024’te Elfsborg’a ağlarını sarstı, sonraki 6 maçta kayıplara karıştı.

YUNUS’UN SAKATLIK KABUSU

Yaşadığı sakatlıklar Yunus Akgün’ün performansını olumsuz etkiledi. Ligde 4, Avrupa’da 2 maç kaçıran Yunus, Kasımpaşa mücadelesinde ise cezalıydı. Ligde 4 maç önce 4 Ocak 2025’te Göztepe’ye golünü atan Yunus Akgün, UEFA Avrupa Ligi’nde ise 2 maç önce 12 Aralık 2024’te Malmö ağlarını sarstı.

SARA AVRUPA’YI BOŞ GEÇTI

Sara’nın serisi ise adı geçen futbolcular arasında en kötüsü. Süper Lig’deki son golünü 21 Eylül 2024’te Fenerbahçe’ye attı. Tam 17 maçtır fileleri havalandıramıyor. Brezilyalı futbolcu ayrıca UEFA Avrupa Ligi’nde oynadığı 9 karşılaşmayı gol sevinci yaşayamadan bitirdi.