Son 2 yılın şampiyonu Galatasaray artık gözünü Avrupa’ya dikmişti. Sezona Şampiyonlar Ligi hayaliyle başlayan Cimbom, Young Boys faciasıyla rotasını UEFA Avrupa Ligi’ne çevirmek zorunda kaldı. Bu kez San Mames Stadı’ndaki final hedeflendi. Ancak bu iddiayı yüksek sesle dile getirenler yine gerekli planlamayı yapmadığını unuttu!

SALLAI YARIM SEZON BEKLEDI

Geçen sezon Sparta Prag’a elenmekten ders almayan sarı-kırmızılılarda şampiyon kadronun üzerine takviyeler zamanında yapılmadı. Yaz transfer döneminin son günün- de Roland Sallai alındı, UEFA listesine yazılamadı. Macar futbolcu ocak ayında kadroya dahil edilirken, Okan Buruk tercihini Morata ve Cuesta’dan yana kullandı, bu kez de Lemina dışarda kaldı.

SPARTA PRAG’IN FOTOKOPİSİ!

Frankowski ve Eren de UEFA listesi verildikten sonra transfer edildi. Zaten 3 değişiklik hakkı olduğu için onlar da Avrupa’da oynayamadı. Geçen sezon Prag deplasmanına beklerde Berkan ve Kaan ile çıkan G.Saray’da bu sezon AZ ile oynanan ilk maçta Kaan, ikinci maçta Cuesta sağ bekteydi. Yönetim ve Okan Buruk’un hataları “Bile bile lades” dedirtti.