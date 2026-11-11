Galatasaray’da zemin krizi devam ediyor… Son oynanan Amed maçında zemindeki bozukluklar dikkat çekerken futbolcular, teknik heyet ve taraftarlar bu durumdan oldukça şikayetçiydi…

Amed Sportif Faaliyetler maçının bitimiyle birlikte başlatılan operasyonda, RAMS Park’ın zeminin kısa sürede toparlanması amacıyla gübreleme ve çim dikimi işlemleri devreye sokuldu.

DİVANDA GÜNDEM ZEMİN

Galatasaray Spor Kulübünün kasım ayı olağan Divan Kurulu toplantısında RAMS Park'ın çimlerinin durumu ele alındı. Kurul üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen görüşmelerde, stadyumdaki çim kalitesinin iyileştirilmesine yönelik yürütülen çalışmalar değerlendirilirken, çözüm olarak köklü bir adım atılması gerektiği vurgulandı.

Konuyla ilgili konuşan Galatasaray Divan Kurulu Üyesi İbrahim Göknar, mevcut zemin şartlarının iyileştirilene kadar futbolcular için tehlike arz ettiğini ifade etti. Öte yandan Göknar, bu olumsuzluk giderilene kadar iç saha maçlarının İstanbul'da başka bir stadyumda oynanması yönünde öneride bulunduğunu belirtti. Göknar’ın açıklamaları şu şekilde:

‘BU ZEMİNDE KİME NE OLACAĞI BELLİ DEĞİL’

"Saha zemini konusu konuşuldu. Daha da konuşulacaktır. İstanbul'da yakın zamanda bir doğa felaketi yaşadık. Zeminin üstü kapalı mıydı değil miydi bilmiyorum. Her türlü olumsuzluğun üstüne o bu sahaya zarar verdi. Bir doğa felaketini hep birlikte yaşadık. Umarım en kısa sürede bu saha zemini elbette düzeltilir, hatta ben daha da ileriye giderek bir öneride bulundum. Sadece bizim futbolcular için değil, tüm futbolcular için tehlikeli bir görünüm arz ediyor.

Saha düzelene kadar İstanbul'da başka bir stadyumda maçlarımızı oynayabiliriz. Bu zeminde kime ne olacağı belli olmayacak."