Galatasaray Rams Park zeminindeki bozukluklar nedeniyle çimlere bakım çalışması başlattı. Sosyal medyada düşen zemin fotoğrafları taraftarı endişelendirirken sarı kırmızılılar konuyla ilişkin açıklamalarda bulundu. Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Galatasaray Spor Kulübü olarak sahamızın her zaman en iyi durumda olması için uluslararası deneyime sahip firmalarla iş birliği yapmaktayız. Bu kapsamda RAMS Park’ın çim sahası, Avrupa’nın önde gelen çim saha şirketlerinden SIS Pitches tarafından anahtar teslim bakım kapsamında yönetilmektedir. Kulübümüzün uzman ekibi ise sürecin her aşamasını yakından takip ederek düzenli kontrolleri sağlamaktadır.

SIS Pitches, dünya çapında çok sayıda önemli turnuva ve kulüpte görev almış köklü bir şirkettir. Referansları arasında FIFA World Cup Russia 2018, FIFA World Cup Qatar 2022, UEFA U21 Avrupa Şampiyonası gibi uluslararası organizasyonların yanı sıra, Manchester City, Chelsea, FC Barcelona, FC Kobenhavn ve daha birçok Avrupa kulübünün statlarının zemin bakımlarını da yönetmektedir.

RAMS Park’ta 30.05.2025 tarihinde oynanan son iç saha maçının ardından planlanan sezon sonu renovasyon çalışmaları uygulanmıştır. Bu kapsamda sahada kapsamlı bir yenileme yapılmış; sulama sistemlerinin bakımı gerçekleştirilmiş, eski çim yüzeyi kaldırılmış, kalan parçalar temizlenmiş, zemin tesviyesi sağlanmış, yeni çim tohumları ekilmiş ve üzerine kum kaplama işlemi yapılmıştır. Renovasyon sonrası çim gelişimi son derece olumlu ilerlemiş, köklerin istenilen seviyelere ulaştığı görülmüştür.

Ancak sonrasında yaşanan olağanüstü sıcak hava dalgası süreci olumsuz etkilemiştir. Yapılan ölçümlerde saha yüzeyinde 52 °C, toprakta ise 40 °C’nin üzerinde sıcaklıklar kaydedilmiş ve bu nedenle ani çim kayıpları yaşanmıştır. Stadın kapalı yapısı sebebiyle hava sirkülasyonunun sınırlı olması da bu süreci ağırlaştırmıştır.

SIS Pitches firmasının uyguladığı çim saha bakım protokollerinin ikinci bir gözle tetkik edilebilmesi ve yaşanan olağan dışı koşulların detaylı şekilde incelenmesi amacıyla İngiltere merkezli OBI Sports şirketinden profesyonel bir çim saha danışmanı davet edilmiştir. Uzman, sahada incelemelerde bulunmuş ve rutin çim saha çalışmaları sırasında burada bulunmuştur; bakım yapılmış, saha havalandırılmış, yeniden tohum ekilmiş ve kum kaplama işlemi uygulanmıştır.

Her sezon olduğu gibi, bu sezon da sahamız hem Şampiyonlar Ligi hem de Süper Lig maçlarına hazırlandığı için UEFA ve TFF’nin bağımsız çim saha uzmanları tarafından düzenli olarak denetlenmekte ve kontrol edilmektedir.

Bu nedenle sahamız şu an geçici olarak kum ağırlıklı bir görüntüye sahiptir. Basında yer alan fotoğraflarda görülen durum, tamamen uygulanan bakım sürecinin doğal bir sonucudur. Çim sahamız, yapılan işlemler sayesinde kısa süre içinde yeniden yeşil görüntüsüne kavuşacak ve hem Süper Lig hem de Avrupa kupası maçlarına en iyi şekilde ev sahipliği yapacaktır."