Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 9. haftasında Galatasaray Daikin, deplasmanda Göztepe Yuppo'yu 3-1 yendi.
Salon: TVF Atatürk Voleybol Spor Kompleksi
Hakemler: Akif Kabak, Engin Duman
Göztepe Yuppo: Zeynep Sude Demirel, Liabiodkina, Ezgi Bektaş, Prasalova, Nur Sevil Gökbudak, Zhuang (Tuna Aybüke Özel, Latham, Burçin Eflin Toraman, Vaganova)
Galatasaray Daikin: İlkin Aydın, Yasemin Güveli, Akimova, Carutasu, Janset Cemre Erkul, Bongaerts (Ayça Aykaç, Eylül Karadaş, Yuanyuan, Merve Tanyel, Sylla, Gizem Çerağ Düzeltir)
Setler: 25-22, 22-25, 18-25, 24-26
Süre: 129 dakika