2027 Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley’de çeyrek final müsabakaları bugün oynanan Zeren Spor - Galatasaray Daikin karşılaşmasıyla sona erdi. Günün tek mücadelesinde kazanan taraf 3-0'lık skorla konuk Galatasaray Daikin oldu. Maçın setleri ise 25-23, 25-14 ve 25-18 tamamlandı. Bu sonucun ardından sarı-kırmızılılar, Kupa Voley'de dörtlü finale yükseldi.
2027 Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley'de dörtlü final eşleşmeleri şu şekilde oluştu:
VakıfBank-Galatasaray Daikin
Fenerbahçe Medicana-Eczacıbaşı Peron İstanbul