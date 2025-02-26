Vodafone Sultanlar Ligi'nin 21. haftasından ertelenen maçta Galatasaray Daikin, konuk ettiği Türk Hava Yolları'nı 3-0 mağlup etti.
- Salon: Burhan Felek
- Hakemler: Erol Akbulut, Selçuk Görmen
- Galatasaray Daikin: İlkin Aydın, Timmerman, Carutasu, Lazovic, Ayçin Akyol, Bongaerts (Eylül Yatgın)
- Türk Hava Yolları: Ratzke, Tuğba İvegin, Karmen Aksoy, Vasilantonaki, Bergmann, Büşra Kılıçlı (Melis Yılmaz, Buse Kayacan Sonsırma, Ada Germen Korkmaz, Çağla Çiçekoğlu, Orthmann, Alecrim, Melis Durul, Emine Arıcı)
- Setler: 25-23, 25-14, 25-18
- Süre: 74 dakika (23, 22, 29)