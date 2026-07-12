Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Birçok bölge için arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılılar, hücum mevki için aradığı ismi Dünya Kupası’nda buldu.

BeIN Sports’un haberine göre, transfer komitesi; Transferler özellikle 20-25 yaş aralığındaki oyuncuların öne çıktığı belirtildi.

ON NUMARA HAMLESİ

Galatasaray'ın hücum hattındaki önceliklerinden biri de on numara transferi. Bu bölge için Julio Enciso ismi listenin üst sıralarında yer alıyor. Dünya Kupası’nda Paraguay formasıyla 5 maça çıkan Ensico 1 ve 2 asistlik performans sergilemişti. 22 yaşındaki futbolcu, yaptığı asistlerden birini de Türkiye’ye karşı yapmıştı.

Fransa Ligi ekiplerinden RC Strasbourg forması giyen Ensico, geçen sezon çıktığı 42 maçta 12 gol ve 9 asistlik bir performans gösterdi.

ÖZBEK YÜKSEK MAAŞA SICAK BAKMIYOR

Öte yandan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in, yüksek bonservis bedellerine gerekli görüldüğü takdirde onay verebileceği ancak yüksek maaşlı sözleşmelere sıcak bakmadığı öğrenildi.