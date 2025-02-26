Galatasaray Başkan Yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu, düzenlenen sponsorluk anlaşması imza töreninde önemli açıklamalarda bulundu. İşte Yelkencioğlu'nun açıklamalarından satır başları:

'POLİS KONSANTRASYONUMUZU BOZDU'

"Derbi çok stres altına alındı. İlk yarı böyle güvenlik önlemi yoktu. 3-0 öndeydik, hakemin hediyesiyle 3-1 oldu. 4 veya 5 olabilecek maçtı. Bu derbilerde ufak tefek şeyler olur ama bizim sahamızda, bu kadar polis olması konsantrasyonumuzu bozdu. Daha önce bir Avrupa maçında yıllar önce böyle bir şey oldu. Bu kadar polis olduğunda insanlar bağıramıyor bile. Polis olduğu için bir şeyler atılmadı değil, zaten bizim statta bu olaylar olmuyor. Kimin, ne attığını gördük. İnsanların kafasına yanan meşale atıldı. Bu meşaleler nasıl girdi bilmiyorum."

'SPONSORLAR KONUSUNDA DAHA DİKKATLİYİZ'

Soru: "Sponsorluklar konusunda, Galatasaray'a zarar veren markalar gördük. Bu konuda daha seçici davranılacak mı?"

Niyazi Yelkencioğlu: "Biz her zaman seçici davranıyoruz. Yarın ne çıkabileceğini bilmediğimiz olaylar var. Onları da bilemiyoruz. 5 kişilik ayrı grup kurduk. Onlar da gerekli incelemeleri yapıyor. Eskisinden daha dikkatliyiz."

'TRABZONSPOR DERBİYİ GÖRSE İSTEMEZDİ'

Soru: "Okan Hoca beğenmedi ama Slavko Vincic fazlaca övüldü. Beşiktaş ve Trabzonspor da bu hakemi istiyor. Sizin görüşünüz nedir?"

Niyazi Yelkencioğlu: "Onlar daha önce bu hakemi istedi. Derbiyi görseler istemezlerdi. Biz çok büyük bir özelliğini görmedik. Bizim Türk hakemlerinden daha fazla ne yaptı? Tüy mü dikti? Topun oyunda kalma süresine bakarsak, Türk hakemleriyle aynı. Genelde bizim aleyhimize kararlar, kartlar... Herkesin bakış açısına bağlı. İyi hakem istediğimizi söylemiştik, sadece bu hakemi istememiştik ama özellikle bu hakem verildi. 5 günde 3 maç yönetti, bu da normal değil."