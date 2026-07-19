Galatasaray'da geçirdiği 4 sezonda da şampiyonluk yaşayan ve kulüp tarihinin en golcü yabancı futbolcusu unvanıyla takımdan ayrılan Mauro Icardi'nin menajeri, Beşiktaş ile masaya oturmaya hazırlanıyor.

Gazeteci Ertan Süzgün'ün haberine göre Arjantinli süper yıldızın menajeri Elia Pino, oyuncusunu Beşiktaş'a önerdi. Siyah-Beyazlı kulübün de kısa süre içinde golcü futbolcunun menajeriyle masaya oturup görüşmelere başlayacağı ifade edildi. Boşta kalan Icardi ve golcü arayan Beşiktaş'ın kısa sürede kararlarını netleştirmesi bekleniyor.

EFSANE OLARAK VEDA ETTİ

Galatasaray formasıyla 4 sezonda çıktığı 134 maçta 77 kez fileleri havalandıran Icardi, Sarı-Kırmızılılara kulüp tarihinin en golcü yabancı futbolcusu olarak veda etti. 33 yaşındaki santrfor, 72 gollü efsane Hagi'yi de geride bıraktı.

Galatasaray, Icardi'ye sosyal medya hesabından yaptığı vedada şu ifadelere yer verdi:

"Sevgili Mauro, Bugün ayrılıktan değil, mirastan söz ediyoruz. Artık Galatasaray formasını giymiyor olman, kalbimizdeki yerini değiştirmeyecek. Çünkü sen, 7'den 70'e her Galatasaraylının gönlünde taht kurdun.

Attığın goller, yaşadığın gol krallıkları, kırdığın rekorlar ve kaldırdığın kupalar bir yana; Galatasaray tutkusunu yaşadın ve milyonlara yaşattın. Sen artık yalnızca kulüp tarihine adını altın harflerle yazdıran değil, Galatasaray'ın unutulmaz efsaneleri arasında sonsuza dek yaşayacak bir değersin.

Bir nesli Galatasaraylı yapan sevgili kaptan, bugün çocuklar 'Galatasaraylıyım.' demekten gurur duyuyorsa bunda senin de büyük payın var. Tüm Galatasaraylılar biliyor. Böyle bir aşk unutulmaz."