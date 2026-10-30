Galatasaray'ın Vasco da Gama'ya kiraladığı Kolombiyalı futbolcu Carlos Cuesta geri dönmeye hazırlanıyor. Brezilyalı basınından Globo'nun haberine göre; Sarı-kırmızılıların Vasco da Gama'ya kiralık gönderdiği Carlos Cuesta'nın Vasco'da kalması beklenmiyor. Haberde dönüşün takvimine veya gerekçesine ilişkin ayrıntı verilmedi. Sarı-kırmızılıların gitmesine kesin gözüyle baktığı Cuesta için gelen bu haber planları bozdu. 2024-25 sezonunun devre arasında Galatasaray'a gelen Cuesta, sadece 9 kez sarı-kırmızılı formayı giymişti.

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