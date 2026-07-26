Galatasaray’ın 2022-23’te Rapid Wien’den transfer ettiği ve geçen sezonun devre arasında adeta ‘zorla’ bedelsiz şekilde eski kulübüne gönderdiği Yusuf Demir, Sarı-Kırmızılı kulüp hakkında sosyal medyada gündem olan açıklamalara imza attı.

“BAZI ŞEYLERİ ÇOK AZ KİŞİ GÖRMEK İSTER”

Avusturya kulübünde yeni Avrupa sezonuna bomba bir başlangıç yapan Yusuf Demir, “Galatasaray’ın dünya genelinde 40 milyondan fazla taraftarı var ama kulübün içinde yaşanan bazı şeyleri çok az kişi görmek ister” dedi.

“İĞNE YAP VE DEVAM ET”

Sarı-Kırmızılılarda geçirdiği sakatlık sürecinde yaşadıklarını ise şöyle anlattı:

“Galatasaray’daki süreç benim için oldukça zor geçti. Sakatlığımdan sonra ayak bileğime ayakkabı bile giyemeyecek hale geldim. Buna rağmen bana iğne yapılıp takımla seyahat etmem söylendi. Bunu reddettim çünkü o iğnenin içinde ne olduğunu bilmiyordum. Tıbbi süreçlerde ciddi problemlerle karşı karşıya kaldım ve yaşananlar beni gerçekten fiziksel ve psikolojik olarak zorladı.”