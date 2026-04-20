Sezon başında rekor bedelle Trabzonspor'dan Galatasaray’a transfer olan Uğurcan Çakır, performansı ile Avrupa devlerini peşine taktı. Uğurcan Çakır için İtalya Serie A'dan Inter’in devreye girdiği aktarılırken Bayern Münih iddiaları da gündeme geldi. YÖNETİM DÜĞMEYE BASTI Milli eldivenin dikkat çeken performansının ardından yönetim düğmeye bastı. Transfer ihtimalini masaya yatıran Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Uğurcan Çakır için kararını verdi. Takımdan ayrılmasını istemediği milli yıldız için sarı kırmızılı yönetim, kesenin ağzını açıyor. Yıllık 110 milyon TL kazanan Uğurcan Çakır’ın maaşına zam yapılarak tekliflerin önüne geçilecek. Yönetimin, başarılı eldivenin ücretine yüzde 100 oranında zam yaparak hem performansını ödüllendirmeyi hem de takımda kalmasını sağlamayı hedeflediği iddia edildi.

