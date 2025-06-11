Şampiyonlar Ligi hedefi doğrultusunda kadrosunu yıldız isimlerle güçlendirmek isteyen Galatasaray, Leroy Sane transferinde sona yaklaşmasının ardından gözünü bu kez Manchester City’nin Portekizli yıldızı Bernardo Silva’ya çevirdi.
Premier Lig devinden ayrılması gündemde olan Silva için ilk etapta bonservissiz transfer formülünü zorlayan sarı-kırmızılılar, City’nin sözleşme feshi düşünmemesi üzerine planlarını değiştirdi.
10 MİLYON EURO İLE GİDECEK
Galatasaray’ın, sözleşmesinin son yılına giren 30 yaşındaki yıldız için İngiliz kulübüne 10 milyon Euro teklif etmeye hazırlandığı öğrenildi.
Geride kalan sezonda 49 maçta 5 gol, 4 asistlik performans sergileyen Silva’nın transferinin haziran bitmeden sonuçlandırılması hedefleniyor. Sarı-kırmızılılar, kadrosuna Bernardo Silva’yı da katarak Avrupa arenasında güçlü bir kadroyla sahne almak istiyor.