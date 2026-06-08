Galatasaray transferde atağa kalkıyor. Yeni sezonda UEFA Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek olan sarı-kırmızılılar, orta sahasına dünya çapında takviye yapmanın planlarını yapıyor.
Sarı-kırmızılılar, gündemine Real Madrid'in Fransız yıldızın Eduardi Camavinga'yı aldı. İspanyol devi, 23 yaşındaki Fransız oyuncu için 50 milyon euro üzerinde gelecek tekliflerde pazarlığa oturacak.
TAKIMDAN AYRILMAK İSTİYOR
Real Madrid'den ayrılmayı düşünen Camavinga için Premier Lig'den ve Suudi Arabistan'dan da talipler bulunuyor.
Bu sezon 43 maça çıkan Camavinga, 2 gol 1 asistle oynadı.