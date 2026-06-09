Fenerbahçe'nin eski forveti Jhon Duran, Galatasaray'a gelmek için menajerini yetkilendirirken sarı kırmızılılar ise Mauro Icardi'nin cevabına göre hareket etme kararı aldı. Galatasaray, Icardi'den olumsuz bir haber alması durumunda Kolombiyalı golcüyü bir yıllığına kiralayacak.

Bonservisi Al-Nassr'da olan Jhon Duran'ın yıllık maliyetinin 5 milyon Euro olduğu öğrenildi. 2003 doğumlu Duran, gelecek sezon Süper Lig'de uygulanacak 10+4 kuralındaki +4 kuralına uyuyor.

HT Spor'un haberine göre Galatasaray, disiplin sorunlarıyla dikkat çeken Jhon Duran'da kendini sağlama almak istiyor. Bu bağlamda Kolombiyalı futbolcunun sözleşmesine tek taraflı fesih maddesi eklenmek istediği belirtiliyor.

Geçen sezonun ilk yarısında Fenerbahçe forması giyen ve disiplin sorunları nedeniyle devre arasında sözleşmesinden çıkılan Duran, sezonun ikinci yarısını Zenit'te kiralık geçirdi. Geçen sezon toplamda 30 maça çıkıp 1451 dakika süre alan Kolombiyalı golcü 7 gol, 3 asistlik skor katkısı verdi.