Fernando Muslera'nın ayrılmasının ardından kaleci arayışındaki Galatasaray, Ederson için girişimlere başladı.

TRT Spor'un haberine göre Ederson'a şartlarını soran Galatasaray, Brezilyalı yıldızın maaş beklentisini karşılayabilmesi halinde Manchester City ile resmi temaslara başlayacak.

Manchester City ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan Ederson'un Galatasaray'a gelmeye sıcak baktığı öğrenildi. Brezilya Milli Takımı formasını 29 kez terleten Ederson'un güncel piyasa değeri 20 milyon Euro...

PREMIER LİG'DE TARİHE GEÇMİŞTİ

Manchester City formasını 2017'den beri terleten Ederson, Premier Lig deviyle 372 maça çıktı.

Ederson, yaptığı 7 asistle İngiltere Premier Lig tarihinin en fazla asist yapan kalecisi olarak tarihe geçti. Ederson'un en yakın takipçisi son olarak 2017 yılında Burnley forması giyen İngiliz kaleci Paul Robinson ise kariyerini 5 asistle tamamladı.