Transfer döneminin suskun ekibi Galatasaray, arka planda alt yapıyı güçlendirmek adına çalışmalarını sürdürüyor. Teknik ekipte revizyona gitmeyi planlayan Sarı-Kırmızılılar, takımın eski golcülerinden Eren Derdiyok ile temasa geçti.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Galatasaray yönetimi, İsviçreli antrenör Eren Derdiyok'a altyapı hocalığı için teklifte bulundu. Basel'in U19 takımını çalıştıran 38 yaşındaki futbol adamına, Galatasaray U17 takımının başına geçmesi için teklif yapıldı.
Profesyonel futbolculuk kariyerini 2024 yılında noktalayan Eren Derdiyok'un, kulübü Basel'in izin vermesi halinde Galatasaray'a gelip Florya'da görev almaya sıcak baktığı kaydedildi.