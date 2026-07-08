Sarı-kırmızılı kulübün ABD merkezli sosyal medya platformu X'te yayımladığı mesajda, "Kulübümüze futbolcu ve teknik direktör olarak hizmet ederek hafızalardan silinmeyecek başarılar kazandıran efsanemiz Fatih Terim, 52 yıl önce bugün Galatasaray'a ilk imzasını attı, gerisini tarih yazdı. Yaşattığın sayısız mutluluk için teşekkürler imparator." ifadeleri kullanıldı.

Fatih Terim ise bu mesajı alıntılayarak yaptığı paylaşımda, "Kağıtlara atılan imzalar, şekiller ve görevler değişir ama gönlünüze işlenenler ömrünüz olur. İlk günkü söz, bugün 52 yıllık bir miras. Kalbimin en güzel yerinde benimle, ömrüm ne kadarına daha yeterse..." görüşlerine yer verdi.