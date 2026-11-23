Galatasaray MCT Technic, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 14 Kasım 2026'da Biotekno Körfez Basket'e 82-81 mağlup olduğu karşılaşmanın tekrarlanmasını talep etti. Sarı-kırmızılı kulüp, ev sahibi ekibin hanesine sahada kazanılmamış bir sayı yazıldığını ileri sürdü.

Kulüpten yapılan açıklamada, karşılaşmanın resmi sayı cetveli, oyun akışı kayıtları ve yayın görüntülerinin ayrıntılı biçimde incelendiği belirtildi. Galatasaray, fazladan yazıldığını savunduğu sayının, bir sayı farkla biten maçın sonucuna doğrudan etki ettiğini öne sürdü.

Açıklamada, "Bu durum ne bir hakem yorumu ne de tartışmalı bir pozisyondur" denildi.

16 KASIM'DA RESMİ BAŞVURU YAPILDI

Galatasaray, 16 Kasım 2026'da Türkiye Basketbol Federasyonu'na resmi başvuruda bulunduğunu ancak maçın tekrarına karar verilmediğini bildirdi. Kulüp, kamuoyunu tatmin edici bir açıklama da yapılmadığını savundu.

Sarı-kırmızılılar, TBF'ye "Sahada kazanılmadığı kayıtlarla ortaya konulan bir sayı üzerinden ilan edilen maç sonucunu hangi gerekçeyle geçerli kabul ediyorsunuz?" sorusunu yöneltti.

TBF'NİN DOĞRUDAN MÜDAHALE YETKİSİNE İŞARET ETTİ

Kulüp, Basketbol Süper Ligi Yönetim Esasları Talimatı'nın 54.2. maddesine dikkat çekti. Açıklamada aktarılan düzenlemede, idari kuralların veya oyun kurallarının uygulanması konusunda itiraz edilmemesinin TBF'nin doğrudan müdahalesine engel olmadığı hükmü yer aldı.

Galatasaray, federasyondan bu yetkiyi kullanarak müsabakanın tekrarına derhal karar vermesini istedi. Konunun yalnızca kendi haklarıyla sınırlı olmadığını savunan kulüp; Türkiye Kupası'na katılım sıralamasının, play-off eşleşmelerinin ve ligin sportif dengelerinin de etkilendiğini ileri sürdü.

Açıklamada, olayın bütün yönleriyle aydınlatılması amacıyla hukuki süreçlerin sonuna kadar takip edileceği belirtildi.