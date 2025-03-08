Galatasaray’da transfer için müthiş bir iddia ortaya atıldı… Sarı kırmızılıların Neymar’ı transfer etmek istediği bildirildi.

PSG'den 90 milyon euro bedelle Suudi Arabistan'ın Al-Hilal kulübüne transfer olan Neymar, burada beklentileri karşılayamadı ve sakatlık sebebiyle 2 sezonda toplam 7 kez sahada yer aldı.

AVRUPA’YA DÖNMEK İSTİYOR

Al-Hilal kulübü, Neymar ile karşılıklı anlaşma sağlayarak oyuncunun sözleşmesini feshetti. Brezilyalı yıldı ise altyapısından yetiştiği Santos'a geri döndü. Santos'ta eski günlerine dönmek isteyen Neymar’ın bir kez daha Avrupa sahnesine çıkmak istediği öğrenildi.

İspanya'dan El Nacional'in haberine göre Galatasaray, Santos'ta forma giyen Neymar'ı transfer etmek istiyor. Haberde Osimhen'i sezon sonunda kaybedecek olan sarı-kırmızılıların, Nijeryalı oyuncudan boşalan yıldız oyuncu hamlesini Neymar ile yapmayı hedeflediği kaydedildi.