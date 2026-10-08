Bu akşam saatlerinde Galatasaray'ın resmi sosyal medya hesaplarından yapılan yazılı paylaşımda, "Sinan sen ne yaptın…" notu yer aldı. Bu gönderi, taraftarlar tarafından anlaşılamadı.

Paylaşımın herhangi bir gönderme olup olmadığı anlaşılamazken bir reklam anlaşmasıyla bağlantılı olabileceği de iddialar arasında yer aldı. Kullanıcılar, yorum bölümünde şaşkınlıklarını dile getirerek "Admin yanlış hesap" gibi ifadeler kullandı.

GERÇEK SONRA ORTAYA ÇIKTI

Bu paylaşımın gizemi daha sonra ortaya çıktı. Sarı-kırmızılıların bir sponsorluk anlaşmasıyla ilgili bu paylaşımı ortaya çıktı.