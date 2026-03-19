Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında 18 Mart'ta Galatasaray'ın İzmir'de Göztepe ile oynaması planlanan karşılaşma, Şampiyonlar Ligi'ndeki Liverpool müsabakası nedeniyle ertelenmişti.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), ertelenen Göztepe maçının tarihini Galatasaray'a bildirdi.
Tivibu Spor'a konuşan Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, "TFF, elenmemiz halinde Trabzonspor maçından sonra hafta içine koyacağını belirtti. Normalde Trabzon deplasmanı sonrası İzmir istemeyiz. Kupa kurasında Besim Bey sanırım böyle söyledi" ifadelerini kullandı.
Galatasaray, milli aranın ardından nisan ayının ilk haftasında Trabzonspor deplasmanına gidecek.