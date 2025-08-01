Fernando Muslera'nın ayrılığından sonra kaleci arayışlarına devam eden Galatasaray, dünya yıldızları ile temasta.

Manchester City'den Ederson ve PSG'den Donnarumma için temaslarına devam eden sarı kırmızılı ekip, maliyeti daha düşük bir isme yöneldi.

BREZİLYALI KALECİYİ İSTEDİLER

Rams Park'ta yapılan basın toplantısında konuşan Galatasaray Sportif A.Ş Başkan Vekili Abdullah Kavukcu "İsmi çıkmamış 3 kaleciyle daha ilgileniyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Sarı kırmızılı ekibin ilgilendiği kaleciyi İtalyan gazeteci Fabrizio Romano duyurdu. Söz konusu habere göre Galatasaray, Brezilyalı kaleci John Victor ile ilgileniyor. Ancak bu transferde Galatasaray'a Premier Lig'den rakip çıktı.

Daha önce Manchester United'ın da nabız yokladığı John Victor için West Ham oyuncunun kulübü Botafogo'ya 8 milyon Euro'luk bir teklif yaptı. İngiliz ekibi Everton da oyuncuyla ilgilenen arasında.