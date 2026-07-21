Transferde temkinli ilerleyen Galatasaray, hücum hattında rotasyonu genişletmek için harekete geçti.

Sarı kırmızılılar, bu doğrultuda rotasını İtalyan devi Milan'a çevirdi.

ÖN GÖRÜŞME BAŞLADI

Tutto Mercato'da yer alan habere göre, sarı-kırmızılı ekip, Milan forması giyen ABD'li kanat oyuncusu Christian Pulisic'i gündemine aldı. Galatasaray'ın, 27 yaşındaki futbolcunun kulübüyle olan sözleşme şartlarını ve transfer maliyetini öğrenmek amacıyla ön görüşmelere başladığı kaydedildi.

Haberin detayında Galatasaray'ın oyuncunun durumunu sorduğu ve rapor çıkarmaya devam ettiği aktarıldı. Kulüp yönetimi, transferin gerçekleşme ihtimalini teknik heyetin raporu doğrultusunda değerlendirecek.

Milan'ın tok satıcıyı oynadığını aktaran İtalyan basını, Serie A ekibinin Christian Pulisic'i kadronun vazgeçilmez bir parçası olarak gördüğünü de belirtti.

İtalyan ekibiyle tüm kulvarlarda toplam 34 resmi maça çıkan ABD'li futbolcu, takımına 10 gol ve 4 asistlik önemli bir skor katkısı sağladı.