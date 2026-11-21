Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk, 2-1 kazanılan Samsunspor maçının ardından kırmızı kart gördü. Okan Buruk’un yardımcısı İrfan Saraloğlu, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

''ELİNİ SIKMADI DİYE...''

Saraloğlu’nun sözleri şu şekilde:

"Gözlemlerimizi bir kenara atmakta yarar var... Maçın yorumunu yapacak kişinin buradan uzaklaştırılmasına bir anlam veremiyorum.



Maç sonu hocamız, oyuncuları kutlamak için sahaya gitti ve oyuncularına doğru yürümeye başladı. Sanki mecburiyet, kural varmış gibi benim elimi sıkmadı diye... Yakın olan hakem arkadaşımızın elini sıktı ve oyuncularına doğru yürümeye başladı hocamız fakat kırmızı kart! Burada olmak benim için keyifli değil. Bu konuşmayı yapmak istemiyorum! Önümüzde Şampiyonlar Ligi maçı var, ona odaklandık. Tüm konsantrasyonumuzla bu maça çıkmamız gerekiyor. Bu davranış ve kart bizi üzdü ama aldığımız 3 puanla yolumuza devam edeceğiz. Yolumuzdan dönmeyeceğiz! Şampiyon olacağız!"