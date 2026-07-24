Galatasaray, ikinci hazırlık maçında Avusturya’da İtalya'nın Monza ekibiyle karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar rakibine 2-0 mağlup oldu. İtalyan ekibine galibiyeti getiren golleri; 23. dakikada Andrea Carboni ve 49. dakikada Patrick Cutrone kaydetti. İKİNCİ MAÇ 27 TEMMUZ’DA Galatasaray, 27 Temmuz Pazartesi günü İtalya temsilcisi Venezia ile Hofmann Personal Stadı'nda mücadele edecek. Kampın sona ermesiyle İstanbul'a dönecek sarı-kırmızılılar, RAMS Park'ta 2 Ağustos Pazar günü Fransa temsilcisi Rennes ve 8 Ağustos Cumartesi günü de İspanya ekibi Villarreal ile hazırlık maçları yapacak. Galatasaray, sezonun ilk hazırlık maçında Ümraniyespor ile karşılaşmış ve sahadan 5-1'lik galibiyetle ayrılmıştı.

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