Galatasaray’a büüyk umutlarla gelen fakat beklenen performansı gösteremeyen Zaha önce Lyon'a sonrasında ise Charlotte'ye kiralanmıştı… Fildişili yıldız sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte boşta kaldı. Henüz bir takımla anlaşamayan Fildişi Sahilli oyuncu için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Fransız basınında yer alan habere göre; Libya ekiplerinden Al-Suwahili, Zaha'yı kadrosuna katmak için harekete geçti. Haberde, Al-Suwahili'nin Wilfried Zaha'ya yıllık 10 milyon dolar değerinde bir teklif sunduğu belirtildi. Wilfried Zaha'nın gelen bu teklife henüz yanıt verip vermediği bilinmiyor.

43 MAÇTA OYNAMIŞTI

Tecrübeli futbolcu, büyük umutlarla geldiği Galatasaray'da 43 resmi karşılaşmada görev yaptı. Fildişi Sahilli oyuncu bu maçlarda 10 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.